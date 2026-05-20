Bakan Tekin\'den Bindallı Kitap Tanıtımı

20.05.2026 15:31
Yusuf Tekin, 'Ankara'da Bindallı' kitabının tanıtımında kültürel mirasa vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Ankara'da Bindallı" kitabının tanıtım törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, programda Bakan Tekin'e, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yayımlanan ve Anadolu'da geleneksel giyim kültüründe önemli bir yere sahip bindallıları konu alan kitap hakkında bilgi verildi.

Tekin, kitabın hazırlanma süreci ve içeriğine ilişkin sorular sorarak çalışmalar hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

Tanıtımın ardından enstitü bünyesindeki müzeyi de gezen Tekin, burada sergilenen bindallıları inceledi, eserler hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Bakan Tekin'e sırma nakış tekniği uygulaması da gösterildi.

Daha sonra programa ilişkin değerlendirmede bulunan Tekin, çocukların kendi kültürünün sesini işitebilen, motifini okuyabilen, emeğin kıymetini bilen, güzelliği ölçüyle kavrayan, ailesiyle, milletiyle ve insanlıkla sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsediklerini belirtti.

Tekin, bu anlamda kültürü yeni kuşaklarla buluşturan çalışmaları kıymetli bulduklarını vurgulayarak, "Ankara'da Bindallı' eserinin hazırlanmasında emeği geçen Ankara Olgunlaşma Enstitümüzün kıymetli yöneticilerine, öğretmenlerine, usta öğreticilerine, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden akademik katkı sunan değerli hocalarımıza ve bu kültür emanetini ilmek ilmek geleceğe taşıyan bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de katıldığı programda, Bakan Tekin'e eşi Ayşe Tekin eşlik etti.

-"Ankara'da Bindallı" kitabı

Üç bölümden oluşan kitapta giyim, kalıp ve süsleme tekniklerine ilişkin akademik incelemelerin yanı sıra Ankara Olgunlaşma Enstitüsü müzesinde yer alan 23 bindallının dikiş, kalıp, desen ve süsleme özellikleri ele alındı.

Eserde, bindallıların yapım teknikleri ile süsleme analizlerine de yer verildi.

