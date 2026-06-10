Bakan Tekin'den Öğretmen Ölümü Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Tekin'den Öğretmen Ölümü Açıklaması

Bakan Tekin\'den Öğretmen Ölümü Açıklaması
10.06.2026 14:03
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili, "Teftiş Kurulumuz, olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde gerekli süreci başlattı" dedi.

Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi. Tekin, Koparan'ın ölümüyle ilgili mobbing ve şiddet iddialarının sorulması üzerine, "Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor olabiliriz, masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak; güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin'den Öğretmen Ölümü Açıklaması - Son Dakika

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