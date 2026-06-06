Bakan Tekin Kazakistan'a Gidiyor

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 Haziran Pazartesi günü Türkistan kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek.
Bakan Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaparak Türkiye'nin eğitim politikası doğrultusunda hayata geçirilen uygulamaları ve eğitim diplomasisi alanında yürütülen çalışmaları anlatacak.
Toplantıda alınacak kararların imzalanması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak.
Bakan Tekin, Kazakistan ziyareti kapsamında ayrıca Türk Akademisi Bilim Konseyi 8. Toplantısı'na iştirak edecek.
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