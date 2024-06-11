Bakan Tekin, 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli'ne katıldı - Son Dakika
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Bakan Tekin, 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli'ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli'ne katıldı. Bakan Tekin, son haftaya girilen 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi boyunca emek veren herkese teşekkür ederek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının gençler için hayırlara vesile olmasını diledi. 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' ve benzeri projelerin önemine işaret eden Tekin, panele katılan gençlerin konuya ilişkin değerlendirmelerini heyecanla beklediklerini ifade etti.

11.06.2024 14:28
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Bakan Tekin, 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli'ne katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli'ne katıldı.

Bakan Tekin, Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen "Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli"ne katıldı. Tekin, son haftaya girilen 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi boyunca emek veren herkese teşekkür ederek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının gençler için hayırlara vesile olmasını diledi. "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" ve benzeri projelerin önemine işaret eden Tekin, panele katılan gençlerin konuya ilişkin değerlendirmelerini heyecanla beklediklerini ifade etti.

"İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz"

Projenin koordinasyonunun Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim bu yıl hayata geçirmeyi planladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli çıktılarından bir tanesi bu türden etkinlikler olacak. Çocuklarımızın okumaları, okuduklarından değerlendirmeler analizler yapabilmeleri ve bu okumalarını sonra yazmaya dönüştürebilmeleri bizim arzu ettiğimiz çıktılardan bir tanesi. Sadece okuma anlamında değil, bu haftayı tüm Türkiye genelinde gençlerimizin, çocuklarımızın bir anlamda bir yılın emeklerinin, bir yılın ürünlerinin yansıtıldığı bir ortam olsun istedik. Bir festival havasında, bir şenlik havasında olsun istedik. Türkiye'nin her tarafında okullarımızda öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız bir yıl boyunca ürettiklerini paylaşıyorlar. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Dolayısıyla bu ve benzeri projelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Bu yıl özellikle bu proje için seçilen başlık, bizim yıl içerisinde yürüttüğümüz Türkçemizle alakalı projenin de tamamlayıcısı oldu."

Velilelere "yaz tatili" için çağrı

Bakan Tekin, yaz tatili dolayısıyla velilere yönelik mesaj verdi. Çocukların eğitiminde veli davranışlarının da önemli olduğunun altını çizen Tekin, ebeveynlere şu çağrıyı yaptı:

"Gelin bu yaz hep beraber bu yükün hepimizin üstünde olduğunu, eğitim-öğretim sürecimizin daha nitelikli hale gelmesinin sağlanmasında hepimizin payı olduğunu düşünelim. Öğretmen arkadaşlarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize sizler de yardımcı olun. Siz üstünüze düşeni yaptıktan sonra hatalarımız, kusurlarımız varsa gelin onu bize söyleyin. Önce kendi üstümüze düşen sorumlulukları yapalım, ebeveyn olarak."

Bakan Tekin, öğrencilerden, velilerine "Hadi beraber kitap okuyalım, hadi beraber cep telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı, televizyonları kenara koyalım, beraber bir şey yapalım" şeklinde iletişim kurmalarını önerdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Tekin, 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli'ne katıldı - Son Dakika
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