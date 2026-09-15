Bakan Tekin, önümüzdeki yıl tüm öğretim kademelerinde Maarif Modeli'ne geçileceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, önümüzdeki yıl bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçmiş olacaklarını açıkladı. Tekin'in bu açıklaması, gelecek eğitim öğretim yılında tüm kademelerdeki öğrencileri ve öğretmenleri ilgilendiriyor.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Önümüzdeki yıl bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçmiş olacağız"
Kaynak: AA
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