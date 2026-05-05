Bakan Tekin, Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti Açıklaması

05.05.2026 19:57
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2010'da katsayı uygulamasının kaldırılması, mağduriyetlerin giderilmesi ve ardından attığımız adımlarla mesleki ve teknik eğitim konusunda tekrar şu anda uluslararası ortamlarda Türkiye'nin tecrübesi anlatılır hale geldi." dedi.

Bakan Tekin, Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Buradaki atölyeleri gezen Tekin, öğretmen ve öğrencilerden yapılan üretimlere ilişkin bilgi aldı. Bakan Tekin'e ziyareti sırasında öğrencilerin CNC makinesini kullanarak Türk bayrağını işlediği tablo hediye edildi.

Okulun öğretmenler odasında da eğitimcilerle görüşen Tekin, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra Bakan Tekin, öğretmenlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

"28 Şubat vesayet yönetimi, meslek liselerine de ciddi bir sekte vurdu"

Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe ve birikimin 28 Şubat süreciyle kesintiye uğradığını söyledi.

Bu sürece kadar mesleki ve teknik eğitimin dünyada örnek gösterilebilecek şekilde ilerlediğini ifade eden Tekin, "İmam hatip okullarını kapatma telaşındaki 28 Şubat vesayet yönetimi, meslek liselerine de ciddi bir sekte vurdu ve meslek liselerimizdeki öğrenci oranları yarı yarıya düştü. O yılki kontenjanlar yüzde 17-20 düzeyinde öğrenci alan hale dönüştü. ve bu da bizim için mesleki ve teknik eğitim konusunda çok ciddi bir sekte oluşturdu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde hem mesleki ve teknik eğitim hem de eğitimin genelindeki demokratikleşme adımları ile vesayetçi mekanizmaları ortadan kaldıracak yaklaşımlarını anlatan Tekin, "2010'da katsayı uygulamasının kaldırılması, mağduriyetlerin giderilmesi ve ardından attığımız adımlarla mesleki ve teknik eğitim konusunda tekrar şu anda uluslararası ortamlarda Türkiye'nin tecrübesi anlatılır hale geldi." diye konuştu.

Geçen hafta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 6. Beceriler Zirvesi'nin Türkiye'de yapıldığını hatırlatan Tekin, OECD'nin, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim konusunda attığı adımları örnek olarak paylaşılabileceklerini ifade ettiğinin altını çizdi.

Mesleki ve teknik eğitimde ciddi bir mesafe katettiklerini, bu anlamda hem öğretim programlarını revize ettiklerini hem de okullarda yeni mesleki gelişmelere göre program açtıklarını anımsatan Tekin, sektörle birlikte öğrencilerin daha yetkin yetiştirilebileceği iş başı eğitimleri, staj uygulamaları ve teşvik uygulamaları geliştirdiklerini ve ortaokuldan itibaren öğrencilerin yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduklarını vurguladı.

Mayıs ayı boyunca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılacak "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliklerine de değinen Tekin, "Bütün bunların Türkiye'de tanınması açısından mayıs ayı içerisinde biz Türkiye'nin her tarafında mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak bir dizi etkinlik yapmak istiyoruz. Okullarımız tanınsın, okullarımızın bu anlamdaki yetkinlikleri kamuoyu tarafından bilinsin istiyoruz, bu ayı böyle geçireceğiz inşallah." dedi.

Kaynak: AA

