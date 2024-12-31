Bakan Tekin, Tevfik İleri\'yi Andı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vefatının 63'üncü yılında eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin kabrini ziyaret etti.

Bakan Tekin, İleri'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile katıldı.

İleri için dua edilmesinin ardından mezarlıktan ayrılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, "Tevfik İleri'yi vefatının 63'üncü yılında burada andık. Tevfik İleri, sadece eğitim tarihimizde değil aynı zamanda demokrasi tarihimizde de derin yeri olan bir büyüğümüz." ifadesini kullandı.

Tevfik İleri'nin öğrencilik yıllarının hareketli geçtiğini belirten Tekin, " Bulgaristan'da Bulgarlar tarafından Türk vatandaşlarının mezarlıklarına yönelik saldırıları protesto etmek için yaptığı organizasyonlar, Türkiye'de belki de bu anlamda üniversite öğrencilerinin toplumsal problemlerine ilk örneklerden birisidir." dedi.

Yusuf Tekin, Türkiye'nin geleceği için iyi bir nesil yetiştirmek üzere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kurguladıklarını, İleri'nin çalışmalarının eğitim alanında yol gösterici olduğunu söyledi.