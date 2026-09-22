Bakan Tekin, Turgutlu saldırısı üzerine Trabzon ve Gümüşhane programlarını iptal etti

Bakan Tekin, Turgutlu saldırısı üzerine Trabzon ve Gümüşhane programlarını iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'da okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle Trabzon ve Gümüşhane'deki programlarını iptal etti. Bakan Tekin, Manisa'ya gitmek için Trabzon'dan hava yoluyla ayrıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon ve Gümüşhane'de bugün yapacağı programları iptal ederek Manisa'ya hareket etti.
Bakan Tekin, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Hacı Turgut Aydın İlkokulu, Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonunun açılışını yapmak, ardından Gümüşhane'de düzenlenecek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Trabzon Havalimanı'na geldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle iki kentteki programlarını iptal eden Tekin, Manisa'ya gitmek üzere hava yoluyla Trabzon'dan ayrıldı.
Kaynak: AA
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