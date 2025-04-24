Bakan Tekin, Türkmenistan\'da Büyükelçi Demirok\'u Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok'u ziyaret etti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ata yurdumuz Türkmenistan'dayız. TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ve heyetimizle birlikte Aşkabat Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek kıymetli Büyükelçimiz Ahmet Demirok ile Türkmenistan'da gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerine dair istişarelerde bulunduk. Değerli Büyükelçimize ve çalışma arkadaşlarına şahsıma ve heyetimize gösterdikleri misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."