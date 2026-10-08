Bakan Tekin\'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında eğitim gündemi, okullardaki güvenlik tedbirleri, akran zorbalığı ve öğretmenlerin okul içerisindeki kılık-kıyafet düzenine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BİR ÖĞRETMENİMİZ ÖĞRENCİLERİNİN ÖNÜNDE..."

Okullardaki kurumsal kimlik ve eğitim ortamının ciddiyetine vurgu yapan Bakan Tekin, öğretmenlerin okul içinde önlük giymesi gerektiğinin altını çizdi. Hem bir bakan hem de bir veli gözüyle konuyu değerlendiren Tekin, kıyafet hususundaki hassasiyetini "Öğretmen arkadaşlarımız okul içerisinde önlükle olmalı. Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var. Sömürgeci bir ülkenin bayrağını reklam edecek şekilde gidiliyorsa bu beni rahatsız eder. Bir öğretmenimiz öğrencilerinin önünde LGBTİ ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir şey giyse bu beni rahatsız eder. Öğretmenim öğrencilere bir marka dayatması yaparsa bu beni rahatsız eder. Sosyal medyada bir öğretmenimizin kıyafeti konuşulduğunda bütün öğretmenlerimiz zan altında kalıyor" sözleriyle ifade etti.

"AKRAN ZORBALIĞININ VE ŞİDDETİN KAYNAĞI SOSYAL MEDYA"

Okullardaki akran zorbalığı üzerine yapılan araştırmalara değinen Bakan Tekin, dijital mecraların olumsuz etkilerine dikkat çekti: "Okullarımızda akran zorbalığıyla ilgili yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızın yüzde 80'e yakınının sosyal medya platformları üzerinden konuştuğunu görüyoruz. Şiddetin büyük oranda beslendiği yerler buralar. Çocuklarımız kimin çocuğu olarak yetişiyor? Çocuklarımıza nasıl bir kimlik inşa edilmesi gerektiğini verileri kim sunuyor? İlkokul öğrencilerinin çoğu ölümün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Okullarda güvenlik ve eğitimin içeriği anlamında üzerimize düşen neyse yapacağız, yapacağız."

"EBEVEYN OKULU'NU AÇTIK, 7 BAKANLIK ORTAK EYLEM PLANI YAPTIK"

Şiddetin salgın halini aldığını ve yalnızca polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini belirten Tekin, ailelerin sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı: "Tek başına okullarda alınan tedbirler yeterli değil, başka alanlarda başka paydaşlarla yapmamız lazım. En önemli paydaşlar aileler. Aileleri sürece dahil etmek için 'Ebeveyn Okulu' açtık. İlkokul öğrencisi evinde babasının silahına erişip onu okula götürebiliyorsa eğer ebeveynlerin de sürece dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji firmaları da daha insanca yaklaşmalı. 7 Bakanlık olarak bir eylem planı yaptık. Herkesin üzerine bir sorumluluk düştüğünü fark etmemiz lazım. Herkesin aklına gelebilecek tedbirleri okullarda aldık."

OKULLARDA ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin kategorize edildiğini ifade eden Bakan Tekin, alınan somut önlemleri şöyle sıraladı:

25 bin bahçe görevlisi: Okullarda güvenliği ve düzeni sağlamak adına 25 bine yakın bahçe görevlisi istihdam edildi.

Fiziki ve elektronik altyapı: Bahçe duvarlarının varlığından tutun, elektronik sistemler inşa etmek ve okul bahçelerinde güvenlik kameraları oluşturmak gibi çok sayıda tedbir hayata geçirildi.

Şubat ayı modeli: Şubat ayı itibarıyla güvenlik ve düzen konusunda farklı bir çözümle kamuoyunun önüne çıkılacak.

ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

12 yıllık zorunlu eğitim süresinin tartışılması gerektiğinin altını çizen Bakan Tekin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Eğitimde fırsat eşitliği ve yüksek öğrenimin yaygınlaşmasıyla beraber zorunlu eğitimin kısalması gerektiği tartışıldı. Türkiye'de de böyle bir tartışma yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi paylaştım. 12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor, bu epey uzun bir süre. Çocukların sosyal hayata atılmasını, hayata entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Bu tartışmayı Türkiye'de yapalım dedik. Önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir. O zamanki ana muhalefet lideri tartışmayı yanlış anladı."