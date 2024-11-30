Bakan Tunç, '12 Öfkeli' Oyununu İzledi - Son Dakika
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Bakan Tunç, '12 Öfkeli' Oyununu İzledi

Adalet Bakanı Tunç, '12 Öfkeli' oyununu izleyerek sanatta adalet ilkesini vurguladı.

30.11.2024 23:46
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "12 Öfkeli" adlı oyunu izledi.

Akün Sahnesi'ndeki oyuna ailesiyle gelen Bakan Tunç'a, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da eşlik etti.

Oyunun sonunda oyuncuları uzun süre ayakta alkışlayan Tunç, Karadağlı ile kulise inerek oyuncularla bir süre sohbet etti, tebriklerini iletti.

Daha sonra AA muhabirine oyuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, oyunun "şüpheden sanık yararlanır" ilkesinin tiyatroya uyarlanmış bir şekli olduğunu dile getirdi.

Bakan Tunç, "Masumiyet karinesi dediğimiz, kişilerin lekelenmeme hakkı dediğimiz, bir kişinin suçluluğu kesin delillerle ispatlanmadan ona suçlu denilemeyeceği ve onun cezalandırılamayacağına dair evrensel ilkenin sanata, tiyatroya, sinemaya nasıl yansıtıldığını burada devlet tiyatrosu sanatçılarımız başarılı bir şekilde sergilediler." ifadesini kullandı.

İzleyiciler arasında hukuk fakültesi öğrencilerinin de bulunduğunu ve oyunun onlar için de çok faydalı olduğunu dile getiren Tunç, herkese oyunu izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Sosyal medya çağındayız, dijital çağdayız. Özellikle devam eden yargılamalar var gündemde olan. Bu yargılamalarla ilgili konuşurken, birtakım paylaşımlarda bulunurken, yorum yaparken özellikle kişinin suçluluğu kanıtlanmadan, daha yargılama sonuçlanmadan 'Şu kişi suçludur' ya da 'Bu, bunu işlemiştir.' şeklindeki kanaate varmanın ne kadar yanlış olduğunu da aslında bu tiyatro gösteriyor. Yani buradaki gösteri gerçekten ders verici."

"Kendimize yapıldığı zaman çok tatsız olabiliyor"

Tamer Karadağlı da ön yargılı olmamak gerektiğini belirterek, sosyal medyayla birlikte artık bir linç kültürünün de başladığına dikkati çekti.

"Bunu başkasına çok rahat bir şekilde uygulayabiliyoruz ama kendimize yapıldığı zaman çok tatsız olabiliyor." diyen Karadağlı, empati kurmanın önemini vurguladı.

12 Öfkeli'nin Devlet Tiyatrolarının en iyi oyunlarından biri olduğunu belirten Karadağlı, en önemli rollerden birini oynayan oyuncunun rahatsızlığı nedeniyle başka bir oyuncunun 2,5 günde oyuna hazırlandığını anlattı.

Karadağlı da oyun ekibini ve oyuncuları tebrik etti.

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tunç, '12 Öfkeli' Oyununu İzledi - Son Dakika

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