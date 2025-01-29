Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur - Son Dakika
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Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur

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Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, ''bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs'' ve ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'' suçlarından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili ''Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur'' yorumunu yaptı.

29.01.2025 12:11  Güncelleme: 12:37
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Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ: İZİN ALMADAN YAYINLARSANIZ SUÇTUR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde konuyla ilgili gelen bir soruya "Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur" yanıtını verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan gündemi sarsan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile sunucu Seda Selek adliyeye sevk edildi. Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

PEHLİVAN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin yayınlanması nedeniyle gözaltına alınan Barış Pehlivan'ın ifadesi de ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Pehlivan "Ben gazeteciyim gazetecilik yaptım" diyerek farklı yayın organlarının da bilirkişi ile görüştüğünü hatırlattı.

"GÖRÜŞMEYİ BEN KAYDETMEDİM"

Pehlivan "Her ne kadar bu telefon görüşmesini ben kaydetmesem de ben paylaşmasam da, ben yayınlamasam da, bunda dahli olan kanal yönetiminin tek amacının gazetecilik olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mustafa Sagdic:
    hahahhaha .muhalefet olmak suçtur deyin konu kapansın 617 33 Yanıtla
    ihsan aykut:
    Niye hayırdır muhalefetin suç işleme özgürlüğümü var..... 1 0
  • Rasit Yigit:
    Bilirkisi Gazeteci ile konusmadan önce sizden izin aldi mi 299 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    badem yağı tarikato marikato 243 12 Yanıtla
  • soner yavuz:
    sende bir gün böyle zamanı geldiğinde ifadeye gideceksin sizler temiz değilsiniz ama bu ülkeden kaçarsanız ozaman bişi diyemem ne adalet bıraktınız ne hukuk herşeyi darma dağın ettiniz 3 koyunu güdemiyenler bu ülkede malsef bakan olmuşlar yazıklar olsun 159 7 Yanıtla
  • MERDEM:
    CEHAPE liysen halk TV liysen hiç bir şey suç değildir. 30 108 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    sizi elestiren herkes suçlu padişahım çok yaşa 129 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    ya he he çok adaletlisiniz sanki hikayelere devam 126 1 Yanıtla
  • Cenk null:
    aynen sizin dışınızda herkes suçlu 121 5 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    muhalefet demek ne demek biliyor musunuz ey CHP'liler halk tv'liler hata aramak değildir hükümeti nasıl yıpratırımın peşinde olmamaktır muhalefet demek ben daha iyisini yaparım diyebilmektir arı kovanına çomak sokmak değildir at gözlüklüler 6 114 Yanıtla
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