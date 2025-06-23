Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vefat eden eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen'e rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 22, 23, 26 ve 27. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Bilen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Tunç, "Değerli siyaset ve hukuk insanı İsmail Bilen ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhun şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Tunç'tan İsmail Bilen'e Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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