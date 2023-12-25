 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adalet Bakanı: Şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara taviz verilmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanı: Şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara taviz verilmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir.

Adalet Bakanı: Şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara taviz verilmeyecek
25.12.2023 - 23:20,
Abone Ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmaların cumhuriyet başsavcılıkları tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yılmaz Tunç, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı: Şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara taviz verilmeyecek - Son Dakika


23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 "Ormanın hayaleti" fotokapana yakalandı
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:14:11. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı: Şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara taviz verilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement