Bakan Tunç ve Almanya Büyükelçisi Görüştü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile görüştü.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki adli ve hukuki işbirliği konuları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Adalet alanındaki işbirliğimizin, stratejik ilişkilerimizin daha da pekişmesine katkı sağlayacağına değindik. Bir insanlık suçu olan terörle amasız, fakatsız mücadele edilmesi gerektiğini, PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizde yakın işbirliğinin önemini vurguladık. Sayın Büyükelçiye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."