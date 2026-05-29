Bakan Uraloğlu: Bayramlar Birlik ve Beraberliği Pekiştirir

29.05.2026 13:44
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bayramların huzur, birlik ve beraberlik için önemli olduğunu vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde huzur içerisinde geçen bir bayram var. İnşallah bayramları huzur içerisinde geçirmeye, varsa küskünlük ve dargınlıklarımız, onları da ortadan kaldırmaya vesile kılacağız. Bayramlar, birlik beraberliğin ve kardeşliğin pekiştiği zamanlardır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bulunduğu memleketi Trabzon'da ziyaretlerini sürdürdü. Bayramın ilk günü ilçelerdeki vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Belediye binasında gerçekleşen programda bölge halkını tebrik eden Bakan Uraloğlu, bayramlaştığı çocuklara oyuncak hediye edip, harçlık verdi. Çocuklar da çizdikleri resimleri Bakan Uraloğlu'na armağan etti.

'ÜLKEDE BAYRAM HUZURU'

Programda konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bayramların birlik ve beraberlik zamanları olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nı memleketimiz Trabzon'da geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu bayramlaşma merasiminde hemşerilerimizle buluştuk. İnşallah cuma namazından sonra da İl Başkanlığımızın düzenlendiği bayramlaşma merasiminde meydanda beraber olacağız. Bayramlar, birlik, beraberliğin ve kardeşliğin pekiştiği zamanlardır. Bayram teslimiyettir. Hazreti İbrahim'in inancıdır, Hazreti İsmail'in kayıtsız, şartsız teslimiyetidir. Biz de Rabb'imize bu bayram bir teslimiyet yaklaşımı içerisinde, 'Kurban Bayramı'mızı idrak etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin genelinde, huzur içerisinde geçen bir bayram var. Memleketimizde de bu şekilde. İnşallah bayramları huzur içerisinde geçirmeye, varsa küskünlük ve dargınlıklarımız, onları da ortadan kaldırmaya vesile kılacağız. Yarın dördüncü günle beraber bayramı bitirmiş olacağız. Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız için her türlü önlemi almıştık, şimdi yavaş yavaş geri dönüşler başladı. Ekiplerimiz yollarda, vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sağ salim gitmelerine gayret edeceğiz. Allah, bizleri güzel bayramlarda, sağlıkla, huzurla, mutlulukla buluştursun. Bu bayramın, başta Gazze olmak üzere Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimizin de kurtuluşuna ve özgürlüğüne vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

