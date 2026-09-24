Bakan Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü\'nde denizci ve liman çalışanlarına mesaj verdi

Bakan Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü'nde denizci ve liman çalışanlarına mesaj verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü'nü sanal medya hesabından kutladı. Uraloğlu, Mavi Vatan'da ticaret, üretim ve ulaşımın sürekliliği için çalışmaların sürdüğünü belirterek denizcilerin ve liman çalışanlarının gününü kutladı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından 'Dünya Denizcilik Günü'nü kutladı.
Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Mavi Vatan'ımızda ticaretin, üretimin ve ulaşımın sürekliliğini sağlayan güçlü bir denizcilik sektörü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denizlerimizde gece gündüz emek veren tüm denizcilerimizin, liman çalışanlarımızın ve denizcilik sektörümüzün her bir ferdinin Dünya Denizcilik Günü'nü gönülden kutluyorum" dedi.
Kaynak: DHA
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