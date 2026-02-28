Bakan Uraloğlu İftar Programında Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Bakan Uraloğlu İftar Programında Gençlerle Buluştu

28.02.2026 20:21
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da iftar programında hizmetlerini anlattı ve yatırımları vurguladı.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaat alanındaki incelemelerin ardından İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen 'Kitap Tahlili' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, etkinliğin ardından Trabzon Tenis Kompleksi'ndeki iftar programında vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "24 yıl boyunca hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle halkımızın karşısına çıktık ve bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Sağlıkta her vatandaşımızın kapısına nitelikli hizmet götürdük, şehir hastanelerimizle şifa kapılarını ardına kadar açtık. Eğitimde fırsat eşitliğini bir hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürdük. Savunma sanayinde göğsümüzü gere gere dimdik durduk; kendi İHA'larımız, SİHA'larımızla gökleri hakimiyetimize aldık, Bayraktar'larımızla, Anka'larımızla, Akıncı'larımızla düşmana korku saldık, gökyüzünde bağımsız bir Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdık. 24 yıl önce; ülkemizin dört bir yanı bölünmüş yollarla donatılacak, insanımız yüksek hızlı trenler ile seyahat edecek, Türkiye küresel hava yolunun merkezlerinden biri olacak, İstanbul Boğazı'nın altından tüp geçitler ile trenler, metrolar, arabalar geçecek dediğimizde bazıları bizlere inanmamış hatta akıllarınca alay etmişlerdi. Ama bugün bu dediklerimizin hepsi oldu. 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 355 milyar dolar yatırım gerçekleştirdikö dedi.

'BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZ DİLE KOLAY 30 BİN KİLOMETRE'

TÜRKSAT 7A için kolları sıvadıklarını ifade edeh Bakan Uraloğlu, "Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine; İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyollarına kadar dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 101 kilometreden 30 bin 49 kilometreye, dile kolay tam 30 bin kilometreye çıkardık. TÜRKSAT 6A'nın ardından şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık. İnşallah, 1 Nisan tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini de 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Yine aynı ruhla, Trabzon'umuzun ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 559 kilometreye yükselttikö diye konuştu.

