Bakan Uraloğlu Kayseri'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Kayseri'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Bakan Uraloğlu Kayseri\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kayseri'de çeşitli kurumları ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Uraloğlu, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiçek, kentte yürütülen ulaştırma ve altyapı yatırımları ile devam eden ve planlanan projeler hakkında Bakan Uraloğlu'na bilgi verdi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, burada bir süre partililerle sohbet etti.

Uraloğlu, buradan Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçti, Bakan Uraloğlu'nu bina girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yöneticiler karşıladı.

Başkanlık makamında Büyükkılıç tarafından ağırlanan Uraloğlu, ziyaret anısına şeref defterini imzaladı.

Kentteki ulaşım yatırımları hakkında bilgi alan Uraloğlu, şehrin ulaşım yapısının iyileştirilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Öte yandan Uraloğlu, Kayseri Kuzey Çevre Yolu Şantiyesi'ni de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada Uraloğlu'na el dokuması halı hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu Kayseri'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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