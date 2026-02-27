Bakan Uraloğlu 'Külliye'de Ramazan' Etkinliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Uraloğlu 'Külliye'de Ramazan' Etkinliğini Ziyaret Etti

27.02.2026 17:10
Uraloğlu, Ramazan etkinliğinde çocukların sosyal medyadan uzak kalmalarını istediklerini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanındaki bakanlık stantlarını ziyaret etti. Uraloğlu, "2026 Külliye'de Ramazan programında ailelerle beraber liseden tutun, pusetlerdeki bebeklere kadar katılım var. Burada çocukları sanal ortamlardan gerçek ortamlara çektiğimizi düşünüyorum. Ben şu ana kadar bir kısmını gezebildim. Devamını da inşallah gezeceğim. Burada çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretme noktasında onları oyunlarla beraber okuldaki eğitimin biraz dışında eğlenceli eğitimlerle bir araya getirmek, ramazanın hoş görüşünü ve mutluluğunu onlara yaşatmak kıymetli. Aynı zamanda burada öğrencilerimizin 3D yazıcılarından robot kollara, simülasyonlara kadar kendi geliştirdikleri oyunların burada sergilendiklerini görüp mutlu olduk" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL MEDYADA ZAMAN GEÇİRMELERİNİ İSTEMİYORUZ'

Uraloğlu, çocukların artık dijital platformlarda da yer aldıklarını belirterek, "Gerek kendi ödevlerini yapmak gerek kendi gelişimlerini sağlamak ve yine kendilerini geliştirmek için bizim kültürümüze uygun oyunları da oynayabilmelerini istiyoruz. Dolayısıyla biz 15 yaş altındaki çocuklarımızın bu anlamdaki sosyal medya platformlarıyla zaman geçirmelerini istemiyoruz. Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına erişimlerini sağlayacağız. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızla beraber bir çalışma yürütüyoruz. Bu yasama döneminde Meclis'imizin takdirine sunmuş durumdayız. Meclis'imiz bunu değerlendirecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu 'Külliye'de Ramazan' Etkinliğini Ziyaret Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu 'Külliye'de Ramazan' Etkinliğini Ziyaret Etti
