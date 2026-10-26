Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Alina Boz’dan yeni hamilelik pozlarıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Alina Boz, havuz başında verdiği yeni pozları peş peşe paylaştı. Ünlü oyuncunun belirginleşen karnı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla hamilelik sürecinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Havuz kenarında verdiği pozlarda belirginleşen karnı dikkat çekti.
İLK BEBEKLERİNİ BEKLİYORLAR
2023 yılında evlenen Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Çiftin bebeklerinin kız olacağı daha önce açıklanmıştı.
PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI
Boz, havuz başında çekilen pozlarının yanı sıra günlük yaşamından doğal kareleri de yayımladı. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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