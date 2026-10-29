Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdığını açıkladı

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Bakan Uraloğlu, Marmaray\'ın 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdığını açıkladı
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Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdığını açıkladı. Uraloğlu, 2026'nın ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcunun hattı kullandığını, 6 Ekim 2026'da ise 762 bin 870 yolcuyla günlük rekorun kırıldığını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın açıldığı 29 Ekim 2013'ten bu yana 1,6 milyar yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında 29 Ekim 2013'te hizmete açılan Marmaray'ın, 13'üncü yaşını kutladıklarını belirtti. Marmaray'ın temellerinin Ağustos 2004'te atıldığını kaydeden Uraloğlu, projenin İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşımda dönüşüm sağladığını belirtti. Uraloğlu, "Deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaşan batırma tüp tünelimizle iki kıtayı demir yoluyla birbirine bağladık. Asya ile Avrupa'yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

'10 AYDA 181 MİLYON YOLCU KULLANDI'

Marmaray'ın İstanbul'un toplu ulaşım sistemindeki önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, hattın metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğini belirtti. Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 76,6 kilometrelik hat ve 43 istasyonumuzla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkanı sunuyoruz. Marmaray, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray'ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim 2026 tarihinde 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi" dedi.

'GÜNDE 289 SEFER DÜZENLİYORUZ'

Marmaray'daki tren işletmeciliğine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Gebze arasında 149, Pendik-Ataköy arasında 140 olmak üzere günde toplam 289 sefer düzenliyoruz. Hafta sonları gece ilave 10 seferle bu sayı 297'ye yükseliyor. Filomuzda 34'ü 10 vagonlu, 20'si 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren seti ve 440 vagon bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Marmaray6 EkimGüncelSon Dakika

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