Bakan Uraloğlu'ndan Bolu'ya 4 köprülü kavşak müjdesi
BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'da trafik yoğunluğunun günlük 35 bin araca yükseldiği D-100 kara yolundaki 4 noktaya köprülü kavşak yapılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılacak olan yatırımları yerinde incelemek üzere Bolu'ya geldi. Bakan Uraloğlu, D-100 kara yolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde yapılması planlanan köprülü kavşak alanında projeyi inceledi. Uraloğlu, D-100 kara yolunda günlük trafiğin 35 bin araca yükseldiğini ifade ederek, 4 noktaya köprülü kavşak yapılacağının müjdesini verdi.
"Bolu'da en acil olan Gölyüzü Kavşağı gözüküyor"
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'da yaklaşık 7,6 milyar değerindeki 14 projenin devam ettiğini söyledi. D-100 kara yolunda günlük trafiğin 35 bin araca yükseldiğini dile getiren Uraloğlu, "35 bin gerçekten yüksek bir kapasite. Burası hem transit hem de şehir içi trafik anlamında kullanılan bir yol. Organize sanayi ile üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bir bölümü konuşuyoruz. 14 kilometrelik bölümde tam 12 kavşak var. 12 kavşağın 8'i sinyalize kavşak. Tabii bunlar 14 kilometrelik bölümü gerçekten zor geçilir veya uzun zaman dilimlerinde geçilir kılıyor. Burada bir düzenleme yapılması gerektiği bize iletildi. Şu anda da Gölyüzü kavşağındayız. Ne yapacağız? Öncelikle 4 acil tespit edilen köprülü kavşak var. Bunları birinci derecede incelemeye aldık ama bütüncül bakmamız gerekir. En sıkıntılı olan yeri çözüp sonra devamında da diğer yerleri sıkıntılı hale getirmememiz gerekir. Onun için proje çalışmasını başlattık. 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasını bitirir bitirmez de en acil olan kavşaktan başlamış olacağız" dedi.
" Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişine bir çıkış noktası daha yapacağız"
Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişine de bir çıkış noktası daha yapmayı planladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bolu bir taraftan gelişiyor, değişiyor. İhtiyaçları da gelişiyor, değişiyor. Bir taraftan da bizim otoyoldan Bolu'muza giren iki tane kavşağımız var. Bir tanesi Bolu Batı Kavşağı, diğeri de Bolu Doğu Kavşağı. Gelişen sanayi tesislerine de hizmet edecek daha merkezi bir yerden, alternatif bir noktadan da bir giriş-çıkış düzenlemesiyle ilgili bir proje çalışmasını başlattık" dedi.
Açıklamalarının ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu, esnafı ziyaret ederek, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'a destek istedi.
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