Bakan Uraloğlu'ndan Şam Seferleri Açıklaması: Yeni Bir Dönemin Başlangıcı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan Şam Seferleri Açıklaması: Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Bakan Uraloğlu\'ndan Şam Seferleri Açıklaması: Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Bakan Uraloğlu, 23 Ocak'ta başlayacak Türk Hava Yolları'nın Şam seferlerinin, Suriye'deki BAAS rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladığını gösterdiğini belirtti.

18.01.2025 10:58  Güncelleme: 11:00
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Bakan Uraloğlu: 23 Ocak'ta başlayacak Şam seferleri de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olmuştur. Bildiğiniz üzere Suriye'deki BAAS rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanlarına mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar ve Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptığını ifade etmek isterim. Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türk Hava Yolları, Orta Doğu, Havacılık, Güvenlik, Politika, Ulaşım, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu'ndan Şam Seferleri Açıklaması: Yeni Bir Dönemin Başlangıcı - Son Dakika

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