Bakan Uraloğlu'ndan Sosyal Medya Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Uraloğlu'ndan Sosyal Medya Uyarısı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 16 yaş altı gençlerin sosyal medyaya girmemesi gerektiğini vurguladı.

30.01.2025 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye'de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var." dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Fulya Kalfa'nın programına konuk oldu. Uraloğlu katıldığı programda internet kullanımı için 16 yaş sınırı getirilmesine yönelik gayretleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dünyada bu konuda çok fazla uygulamalar var. En gelişmiş ülkesinden diğer ülkelerine kadar refleks şudur, bir birey yani doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır. Mesela baktığınız da evlenme yaşı 18'dir, ehliyet alma yaşı 17'dir gibi belli yaş bariyerleri koyduk. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe bir yaşa gelmiş olmaları gerekir. 16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye? Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye'de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu'ndan Sosyal Medya Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:41:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu'ndan Sosyal Medya Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.