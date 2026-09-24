Bakan Uraloğlu, Orient Express'in 30 Eylül'de Bakırköy Gar'a ulaşacağını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Orient Express'in 30 Eylül'de Bakırköy Gar'a ulaşacağını duyurdu

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Bakan Uraloğlu, Orient Express\'in 30 Eylül\'de Bakırköy Gar\'a ulaşacağını duyurdu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Venice Simplon Orient Express'in 30 Eylül'de İstanbul'a geleceğini açıkladı. Tren saat 17.40'ta Bakırköy Gar'a ulaşacak, Halkalı Gar'da iki gece bekleyip 2 Ekim'de hareket edecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express'in 30 Eylül'de İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkezi İngiltere'de bulunan Belmond tarafından işletilen Venice Simplon Orient Express'in Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yaptığını belirtti. Uraloğlu, Fransa'dan hareket eden trenin Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Yılın ilk Orient Express seferinin 30 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yaptığını ve 1 Haziran'da ülkeden ayrıldığını anımsatan Uraloğlu, "Yılın ikinci seferini gerçekleştiren Venice Simplon Orient Express, 30 Eylül saat 08.00'de ülkemize giriş yapacak. Tren, aynı gün saat 17.40'ta Bakırköy Gar'a ulaşacak" dedi.

'İSTANBUL'DA İKİ GECE KALACAK'

Uraloğlu, yolcuların Bakırköy Gar'da indirilmesinin ardından trenin saat 19.10'da boş olarak Halkalı Gar'a hareket edeceğini belirterek, "Trenimiz Halkalı Gar'da iki gece bekleyecek. Gerekli teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Gar'a gönderilecek. Orient Express, 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Gar'dan hareket edecek ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule'den çıkış yapacak" ifadelerini kullandı.

'VENEDİK'TEN GELEN ÖZEL TREN İSTANBUL'A ULAŞTI'

Avrupa'dan İstanbul'a gerçekleştirilen diğer özel tren seferlerine de değinen Uraloğlu, Macaristan merkezli MAV Passenger Transport Co. tarafından Venedik, Paris ve Roma çıkışlı İstanbul varışlı özel yolcu tren turları düzenlendiğini hatırlattı. Uraloğlu, 2026 yılı için toplam 6 Macar özel tren seferinin planlandığını belirterek, "Venedik'ten hareket eden yılın üçüncü Macar özel treni dün İstanbul'a ulaştı. İlk sefer 16-18 Mayıs tarihlerinde Venedik-İstanbul, ikinci sefer ise 29-30 Mayıs tarihlerinde Paris-İstanbul arasında gerçekleştirildi" dedi.

Ekim ayında da özel tren seferlerinin devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, Paris'ten İstanbul'a 10-12 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde iki ayrı sefer, Roma'dan İstanbul'a ise 26-31 Ekim tarihlerinde bir sefer gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA
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