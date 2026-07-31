Bakan Uraloğlu Sakarya'da konuştu: - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Sakarya'da konuştu:

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- "Köprüler, tüneller yapıyoruz, elbette yapacağız. Bunlar bizim görevimiz ama bunlardan daha kıymetli, gönüllere köprü yapmaktır. Bunu da en iyi yapan AK Parti teşkilatlarıdır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Köprüler, tüneller yapıyoruz, elbette yapacağız. Bunlar bizim görevimiz ama bunlardan daha kıymetli, gönüllere köprü yapmaktır. Bunu da en iyi yapan AK Parti teşkilatlarıdır." dedi.

Bazı programlara katılmak için Sakarya'da bulunan Bakan Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Uraloğlu, Sakarya'nın, her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında ve arkasında durduğunu söyledi.

Uraloğlu, merkezi bir noktada olan Sakarya'da projelerin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sakarya, demir yolu araçlarını üretmesiyle, TÜRASAŞ fabrikamızla Türkiye'de zaten biliniyordu, dünyada da bilinmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ürettiğimiz bir lokomotifi Afrika'daki bir ülkeye sattık. Afrika'daki bir ülke diye onları küçümsemeyelim, onlar geleceğin parlayan yıldızlarıdır, aynı zamanda gönül coğrafyamız. Cumhurbaşkanımızın oralara ne kadar değer verdiğini hep birlikte biliyoruz. Sakarya'nın evladı, sizlerin yetiştirdiği mühendisler, işçi kardeşlerimizin ürettiği lokomotifler, trenler sadece ülkemiz yollarında değil, artık yurt dışında da çalışmaya başlıyor çok şükür. Bu bizim için kıymetli."

Kentte ulaşım alanındaki çalışmalara dikkati çeken Uraloğlu, "Sakarya'mız gerçekten son zamanlardaki ivmesiyle, sizlerin dinamizmiyle, üretkenliğiyle çok daha iyi noktaya gelecektir. Sakarya'mız Allah'ın izniyle Türkiye'ye katkı sağlayan, Türkiye'ye iş imkanı oluşturan illerden biridir, olmaya da devam edecektir. Siz Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize sahip çıktınız. Sakarya'mızda milletvekillerimiz, valimiz, il başkanımız, büyükşehir belediyemiz arasında çok güzel bir uyum var, bu sahaya da yansıyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Köprüler, tüneller yapıyoruz, elbette yapacağız. Bunlar bizim görevimiz ama bunlardan daha kıymetli, gönüllere köprü yapmaktır. Bunu da en iyi yapan AK Parti teşkilatlarıdır." diye konuştu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu'na programlarında, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen eşlik etti.

Kaynak: AA

AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu Sakarya'da konuştu: - Son Dakika

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