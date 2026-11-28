Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Özarslan kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdiği Bakan Uraloğlu'na gemi kotrası hediye etti.

Uraloğlu'nun ziyaretinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar da yer aldı.