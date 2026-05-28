Bakan Uraloğlu, Trabzon\'da Bayramlaşma Etkinliğine Katıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da katıldığı bayramlaşma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'a geldi. Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesi tarafından Akçaabat Atatürk Parkı'nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katılan Bakan Uraloğlu bir araya geldiği vatandaşların bayramını tebrik etti. Bayramların birlik ruhunu güçlendiren önemli günler olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Ülkemiz genelinde huzurla geçirdiğimiz bir bayram var çok şükür. Allah, başta Gazze olmak üzere bütün mazlum coğrafyaların kurtuluşuna da Müslümanların kurtuluşuna da inşallah bu bayramı vesile kılsın" dedi.

Program, gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından vatandaşlara ikram edilen yemekle sona erdi.