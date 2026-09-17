Bakan Yardımcısı Ayhan, Güney Afrika\'daki savunma fuarında Mısır ve Mozambik\'le görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı kapsamında Mısır, Mozambik ve Güney Afrika'dan askeri ve siyasi yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Ayhan'ın fuarda yer alan MKE, ASELSAN, TUSAŞ, STM ve SARSILMAZ'ın stantlarını da ziyaret ederek firma temsilcileriyle toplantılar yaptığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve beraberindeki heyetin, Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcısı Salih Ayhan fuar kapsamında Mısır Silahlı Kuvvetleri Silahlanma Otoritesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tarek Abdel Aal, Mozambik Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Candido José Tirano, Güney Afrika Cumhuriyeti Savunma ve Askeri Gaziler Bakanı Angie Motshekga ve Bakan Yardımcısı Bantu Holomisa ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ayrıca fuarda yer alan MKE, ASELSAN, TUSAŞ, STM ve SARSILMAZ gibi yerli firmalarımızın standlarını ziyaret ederek temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdi."