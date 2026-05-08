Bakan Yardımcısı Ertem Tekirdağ\'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu.

"Trakya Kariyer Fuarı" kapsamında geldiği kentte, programın ardından Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Ertem'i Vali Recep Soytürk karşıladı.

Soytürk ve Ertem makamda bir süre görüştü.

Ertem, ardından Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Fatma Derya Alan ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra Ertem, İŞKUR Tekirdağ İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, kurumun çalışmaları ile ilgili Ertem'e bilgi verdi.

Ziyaretlerde Ertem'e, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özdemir de eşlik etti.