Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Çorum'da Sokak Hayvanları için Yürütülen Çalışmaları İnceledi

Bakan Yardımcısı Karaloğlu Çorum'da sokak hayvanları için yürütülen çalışmaları inceledi

ÇORUM - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çorum'da inşa edilecek sokak hayvanları için kurulacak doğal yaşam alanlarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum'da yapılacak olan sokak hayvanları ve sahipsiz hayvanlar için inşa edilen çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yapılacak olan doğal yaşam alanlarını, Çorum Valisi Ali Çalgan ve il protokolüyle inceledi. İlk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Karaloğl,u Çorum'daki yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında Vali Çalgan'dan bilgi aldı. Toplantıda, Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca Çorum Valisi Ali Çalgan sokak hayvanları için kurulucak doğal yaşam alanları hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği tarafından yapımı devam eden Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

"Maalesef ülkemizde şu anda çok ciddi bir sahipsiz hayvan problemi var"

İncelemeler sırasında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "2004 yılında çıkan yasa belediyelerimize sahipsiz hayvanların sokaktan toplatılması ve bunların rehabilite edildikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılmasını emrediyordu. Bu yasayla belediyelerimiz sahipsiz hayvanları toplayacak, bu hayvanları kısırlaştırıp tedavilerini yaptıktan sonra küpeleyerek tekrar doğal ortamına bırakacaktı. 2004 yılından 2024 yılına kadar bu kısırlaştırma işlemleri Türkiye genelinde tam manasıyla yapılmadığı veya yapılamadığı için maalesef ülkemizde şu anda çok ciddi bir sahipsiz hayvan problemi var" dedi.

"Sahiplenilmeyen hayvanlar tekrar sokağa bırakılmayacak"

Yapılan yasa değiştirdiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Şimdi yeni anlayışa göre sahipsiz hayvanlar yine toplanacak. Kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Rehabilitasyona tabi tutulacak. Çiplemesi ve sahiplendirmesi yapılacak. Eğer hayvan sahipleniliyorsa sahibine teslim edilecek. Sahiplenilmeyen hayvanlar ise oluşturulan doğal alanlarda yaşamlarına devam edecek ve tekrar sokağa bırakılmayacak. 2004 yılındaki yasa ile 2024 yılında yürürlüğe alınan yasa arasındaki en büyük fark bu. Yasanın yeni uygulamasına dönük İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın, büyükşehir olmayan, İl Özel İdaresi olan 51 ilimizin valisine talimatları oldu. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, Valilerimizin illerinde bu işe liderlik yapmasını istedi. Valilerimizin tüm kurumları bir araya getirmesi ve en kısa sürede bu problemin toplumun gündeminden çıkarılması talimatını verdi" diye konuştu.

" Çorum şanslı illerimizden birisi"

Çorum'un şanslı illerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Yasa çıkmadan önce burada İl Özel İdaremiz, belediyelerimiz bir araya gelerek Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliğini kurmuş. Şu anki çalışmalar birlik aracılığıyla yürütülüyor. Çorum Belediyemiz'in 2024 yılında hizmete aldığı modern bir hayvan barınağı var. Sokak hayvanları orada toplanacak, kısırlaştırılacak, rehabilitasyon dönemi bittikten sonra bu alana getirilecek ve burada yaşamlarına devam edecekler" şeklinde konuştu.

"Çorum'da, birlik eliyle oluşturulacak tesiste, kentte israf edilen atıklardan mama üretimi yapılacak"

Sahipsiz hayvanların beslenmesi noktasında sanayi maması kullanılmasını istemediklerini anlatan Karaloğlu, "Çorum'da, birlik eliyle oluşturulacak tesiste, kentte israf edilen atıklardan mama üretimi yapılacak. Bu aynı zamanda bir sıfır atık projesi. Üretilen mamalarla hayvanlarımızın beslenme ihtiyacı karşılanacak. Bu konuda Çorum Valiliğimiz ve birliğin bir çalışması var. Kısa süre içerisinde Çorum'da yaşayan insanlarımız sahipsiz hayvan probleminden kurtulmuş olacak. Bu konuya liderlik yapan başta Valimiz Ali Çalgan'a, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, inceleme ve ziyaretlerinin ardından il merkezinden ayrıldı.