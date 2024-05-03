Bakan Yardımcısı Polat: "Yanan alanlarla ilgili spekülasyonlar devam ediyor" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Polat: "Yanan alanlarla ilgili spekülasyonlar devam ediyor"

Bakan Yardımcısı Polat: "Yanan alanlarla ilgili spekülasyonlar devam ediyor" Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: "Yanan alanlarla ilgili spekülasyonlar her sezon açıklanmasına rağmen devam ediyor" "Hepinizi yarın Orman Benim kampanyasına davet ediyorum" Orman yangınlarına ilişkin her sezon...

03.05.2024 00:40
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Bakan Yardımcısı Polat: "Yanan alanlarla ilgili spekülasyonlar devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat:

"Yanan alanlarla ilgili spekülasyonlar her sezon açıklanmasına rağmen devam ediyor"

"Hepinizi yarın Orman Benim kampanyasına davet ediyorum"

DENİZLİ - Orman yangınlarına ilişkin her sezon basın ve sosyal medya üzerinde spekülasyonlar yapıldığı ifade eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Albülkadir Polat, orman alanlarının anayasa ile korunduğunu hatırlattı. Ayrıca Bakan Yardımcısı Polat yurt genelinde gerçekleştirilecek olan "Orman Benim" kampanyasına vatandaşları davet etti.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, Denizli Orman Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti. Şube müdürleri ve personel ile selamlaşan Bakan yardımcısı Polat, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 25 binden fazla ateş kahramanlarıyla yeşil vatanda gece gündüz demeden mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Polat, orman yangınlarının yüzde 90'nın insan kaynaklı, yüzde 10'nun ise doğa olaylarıyla gerçekleştiğini hatırlattı. Orman yangınlarına müdahale eden ekip ve araç sayılarını paylaşan Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, "105 helikopterimiz, 26 uçağımız ve 14 İHA'mız mevcuttur. Yer unsurlarımız ise arazözlerimiz, iş makinalarımız ile 5 bin adeti bulmuştur. 25 ülkenin orman yangın görevlilerini Antalya'da Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'mizde eğitiyoruz. Orman gönüllüsü olmak için bize başvurmalarını, eğitim almalarını ve yangınlarda yararlı olmalarını istirham ediyorum. Orman gönüllerimiz sertifikalandırılarak özel statüyle orman yangınlarında görevlendiriliyor. Bunların sayısı ülke çapında 122 bin, Denizli özelinde 2 bin 600'e ulaşmış durumda" dedi.

"Yanan alanlarla ilgili spekülasyonlar her sezon açıklanmasına rağmen devam ediyor"

Yangın sezonunda yanan alanlara ilişkin sosyal medya ve basın aracılığıyla spekülasyonların sürdüğünü vurgulayan Bakan Yardımcısı Polat, "Sosyal medya ve basında yanan alanların yerine ne yapılacağı ile ilgili her sezonda açıklanmasına rağmen spekülasyonlar devam ediyor. Ranta kurban edileceği, otel yapılacağı, Alışveriş Merkezi yapılacağı her yangın döneminde dile getiriliyor. Oysa gerek anayasamız gerekse yasalarımızda açıkça belirtildiği gibi yanan orman alanında ağaçlandırma dışında hiçbir işlem yapılamaz" ifadelerini kullandı.

"Hepinizi yarın Orman Benim kampanyasına davet ediyorum"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Orman Benim" kampanyasına vatandaşları davet eden Bakan Yardımcısı Polat," Orman yangınlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kampanya başlattık. Muğla merkezli 81 vilayette STK'larımızın, öğrencilerimizin, katılmak isteyen herkesin katılımıyla ormanlardaki yanıcı maddeleri orman dışına çıkarma organizasyonu yapılacaktır. Bu sembolik hareket bir farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Hepinizi yarın Orman Benim kampanyasına davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan ormanlarda yangınlara sebebiyet verebilecek her türlü etkene karşı duyarlı olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Polat: 'Yanan alanlarla ilgili spekülasyonlar devam ediyor' - Son Dakika

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