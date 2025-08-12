Bakan Yardımcısı Yenigün Karaman\'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Karaman'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yenigün, ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile makamında görüştü.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret eden Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz'dan bilgi aldı.

Yenigün, Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.