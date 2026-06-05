Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı - Son Dakika
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı

Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda hava kaçağı alarmı
05.06.2026 19:43
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Rusya’ya ait bölümünde meydana gelen hava kaçağının aniden kötüleşmesi üzerine NASA alarm durumuna geçti. Güvenli bölge prosedürlerini devreye sokan Houston, istasyondaki dört astronot ve bir kozmonota uzay giysilerini giyerek tahliye için Crew Dragon uzay aracına geçmeleri talimatını verirken, Roscosmos ise sızıntı tespit edilen noktalardan ilkinin kapatıldığını duyurdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) hava kaçağı paniği yaşandı. İstasyonun Rusya’ya ait bölümünde meydana gelen hava kaçağının giderek kötüleştiği öğrenildi.

4 ASTRONOT VE 1 KOZMONOTA TAHLİYE TALİMATI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kötüleşen hava kaçağı nedeniyle 4 astronot ve 1 kozmonota istasyona kenetli Crew Dragon uzay aracına geçmeleri, acil tahliyeyi gerektirecek bir duruma karşı uzay giysilerini giymeleri ve muhtemel bir tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı

GÜVENLİ BÖLGE PROSEDÜRLERİ DEVREYE SOKULDU

İsmi açıklanmayan üst düzey bir NASA yetkilisi, son aylarda nispeten küçük seviyelerde seyreden hava kaçağının bugün yükseldiğini söyledi. NASA yetkilisine göre, tahliye prosedürlerine katılmayan kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev, hava sızıntısına neden olduğunu düşündükleri çatlağa ulaşabilmek için belirli bir bölmeyi testereyle açmaya çalışıyor. Yetkili, NASA'nın bu yönteme karşı çıktığını ve bu nedenle Houston'daki görev kontrol merkezinin güvenli bölge prosedürlerini devreye soktuğunu belirtti.

ROSCOSMOS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan da (Roscosmos) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rus kozmonotların Zvezda modülünün diğer bölümlere geçişi sağlayan bağlantı kısmında inceleme yaptığı belirtildi. İnceleme sırasında iki noktada potansiyel hava sızıntısı belirlendiği aktarılan açıklamada, ilk noktanın sızdırmazlık malzemesi "Germetall-1" ile kapatıldığı kaydedildi. Açıklamada, ikinci noktanın kapatılması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı

HİÇBİR ZAMAN TAHLİYE EDİLMEDİ

Astronotların uzayda yaşayıp çalıştığı bir laboratuvar olarak hizmet veren ISS'nin iki ana işletmecisi olan NASA ile Roscosmos, aylardır istasyonun kritik bölümlerinden biri olan Zvezda servis modülündeki küçük hava kaçaklarının nedeni ve nasıl giderileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyordu. ISS’in 27 yıllık tarihinde istasyon hiçbir zaman tahliye edilmedi.

7 ASTRONOT BULUNUYOR

İstasyonda şu anda iki farklı görev kapsamında 7 astronot bulunuyor. Şubat ayında istasyona ulaşan Crew-12 ekibinde NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Sophie Adenot ile Roscosmos kozmonotu Andrey Fedyaev yer alıyor. Kasım ayında gelen diğer ekip ise Amerikalı astronot Christopher Williams ile Rus kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev'den oluşuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda "güvenli bölge" uygulaması da nadiren kullanılıyor. Son yıllarda istasyona çarpma riski taşıyan uzay çöpleri ve hava kaçağı oranlarındaki değişimler bu prosedürün uygulanmasına neden olmuştu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı

Kaynak: İHA/ AA 

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Teknoloji, 3. Sayfa, Dünya, Rusya, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı - Son Dakika

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