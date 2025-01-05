Bakan Yaşar Güler: Sarıkamış Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Yad Ediyoruz - Son Dakika
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Bakan Yaşar Güler: Sarıkamış Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Yad Ediyoruz

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

05.01.2025 11:48
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Güler'in açıklaması şöyle:

"Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü bir destana vesile olan Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Asil milletimiz; milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını döken şehit ve gazilerimizin yüksek kahramanlık ve özverisini, ebediyen vefa duygularıyla hatırlayacak, hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır.

Sarıkamış'ta ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen ortaya konulan mücadele ruhu; Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesidir. Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan acı kayıplar içimizi yakarken, bu harekat aynı zamanda büyük ibretler barındırması hasebiyle askeri sevk ve idare açısından da dikkatle incelenmesi gereken önemli bir hadisedir.

Köklü tarihimizin bizlere sunduğu ilham ve ibretlerden istifade ederek ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile aydınlık geleceğimize çok daha güçlü bir şekilde ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve eşsiz vatan sevdasından ilham alan şanlı ordumuz, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için mücadelesini var gücüyle sürdürmektedir.

Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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