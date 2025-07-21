Bakan Yerlikaya\'dan Şehit Ailesine Ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da şehadete eren kahramanınız Köksal Kaşaltı'nın ana ocağını ziyaret ettik. Annesi Satı ablamız, kardeşi Fehmican Kaşaltı ve ailesiyle birlikte şehidimiz için dualar ettik. Şehidimizin makamı ali olsun. O en uzun gecede, karanlıklar aydınlığa çıksın diye milli irademize sahip çıkan, ülkemizin bağımsızlığı için canını hiçe sayan 253 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak."