Bakan Yerlikaya, Kırgız Mevkidaşıyla Afet İşbirliği Görüşmesi Yaptı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Boobek Azhikeev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Sayın Boobek Azhikeev ve heyetini bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakanla afet öncesi, afet dönemi ve afet sonrasındaki iş birliği imkanları; bakanlıklarımız arasında eğitim ve tecrübe paylaşımı konularında değerlendirmelerde bulunduk" dedi.