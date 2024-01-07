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Bakan Yumaklı: 2023'te kaçak avcılığa yönelik 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: 2023'te kaçak avcılığa yönelik 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2023 yılında kaçak avcılığın önlenmesine yönelik 171 bin 219 denetim yapıldığını duyurdu. Yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimler de yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, toplam 171 bin 219 adet denetim gerçekleştirildiğini ve kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulduğunu açıkladı. Ayrıca, 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon TL idari para cezası uygulandı ve 78 adet gemi ile 3 bin 563 adet av aracına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bakan Yumaklı, sucul zenginliğin sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Yumaklı: 2023\'te kaçak avcılığa yönelik 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi
07.01.2024 - 13:47,
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Bakan Yumaklı: 2023'te kaçak avcılığa yönelik 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2023 yılında kaçak avcılığın önlenmesine yönelik 171 bin 219 denetim yapıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılık ile mücadele kapsamında, Bakanlık olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimler de yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, "İç sularımız, karaya çıkış noktalarımız, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde denetimlerimiz mesai mefhumu gözetilmeksizin 7/24 esasına dayalı sürüyor. Bu kapsamda, 2023 yılında toplam 171 bin 219 adet denetim gerçekleştirilmiş olup kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 78 adet gemi ve 3 bin 563 adet muhtelif av aracına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bu denetimlerde görev alan değerli arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, ülkenin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınıp sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla çalışmalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: 2023'te kaçak avcılığa yönelik 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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