Bakan Yumaklı, Ankara'da tohum dağıtım törenine katıldı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi. Programda çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın etrafının tarım yapma noktasında çok ciddi potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Bu potansiyelin harekete geçilmesi için zaman zaman birtakım projelerin hayata geçirildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Özellikle sizlerin kullanımının sağlanması için tohumdan farklı desteklere kadar bunları yapıyoruz. Eğer takip ediyorsanız son bir buçuk yıldır kent tarımı dediğimiz bir şeyi devreye sokmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Hizmetin devamlılığı ve üreticinin huzuru için üretimde artış yaşanması gerektiğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, "Daha bilinçli üretmemiz gerekiyor ve bu ürettiklerimizin önce sizlerin bütçelerine katkıda bulunması gerekiyor. Burada özellikle yerel yönetimlerin son derece büyük bir önemi var. Çünkü onlar sürekli sizlerle birlikte hemhal oldukları için daha hızlı gidecek. Daha çabuk çalışılabilecek konuları onlar, çok daha iyi bir şekilde takip edebiliyorlar" ifadelerini kullandı
Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından çiftçilere tohum dağıttı.
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