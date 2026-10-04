Bakan Yumaklı, bu yıl 140 milyon ton üretimle rekor kırılacağını açıkladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, panelde yaptığı konuşmada, "Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı'nda 'Tarım Gençlik ve Teknoloji, Politika, Eğitim, Yatırım ve Adaptasyon Paneli' gerçekleştirildi. Panele Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz ve davetliler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paneldeki konuşmasında, tarımsal üretimin insan hayatının her aşamasında vazgeçilmez olduğunu söyleyerek, "Bir insanın doğumundan ölümüne kadar tarımsal üretime muhtacız. Dünyanın en iyi teknolojilerini üreten insanların da günde 3 öğün yemeğe ihtiyacı var. Yeni doğan bir bebeğin, çocukluk ve gençlik çağında eğitiminde kullanacağı malzemelere, yiyeceğe, elbiseye ihtiyacı var. Netice itibarıyla bunu hayatın bir parçası olarak görmek gerekir" dedi.

TEKNOFEST'in Türkiye'de savunma sanayisiyle özdeşleştiğini belirten Bakan Yumaklı, tarım teknolojilerinin de ülkenin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'in içerisinde 'Tarım Teknolojileri Kümelenmesi' kavramı girdi. Bu da bir vatan savunmasıdır. Bu da gıdanın garanti altına alınması savunmasıdır. Artık bütün ülkeler şu konuda hemfikir, gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir. Eğer halkınızı gıda anlamında bir endişeye sevk ediyorsanız orada çok daha büyük problemleri yaşamanız mümkün" diye konuştu.

'ÜRETTİĞİMİZİ KATMA DEĞERLİ HALE GETİRMELİYİZ'

Tohumdan sofraya kadar olan üretim sürecinin bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde verilerin analiz edilip politikalara yansıtılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Konya kadar Hollanda. Üretimi de o kadar zaten. Ama aldığını katma değerli üretim haline getirip satabiliyor. Biz ürettiğimizi katma değerli hale getirip satabilmenin, dünya sahnesine kendi ihtiyacımızın dışında çıkabilmenin yolunu bulmak durumundayız. Bu konuda dünyanın gelişmiş ülkelerinin hiçbirisinden geri kalır bir yanımız yok. Ama bu, her şeyimiz mükemmel demek değil. Çok geliştirecek alanımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalamasının 57 olduğunu belirten Bakan Yumaklı, gençlerin tarıma yönelmesinin önemine vurgu yaptı. Bakan Yumaklı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 380 bin çiftçimizin sadece yüzde 13'ü genç çiftçi. Yüzde 58'i orta yaşlı. Onun üzerindekiler de ileri yaşlı. Dolayısıyla bu tabloda genç iş gücünün ve genç zihinlerin, 'Bu işi evet, bütün unsurlarıyla ben yapacağım' diyecek olan kardeşlerimizin önemi büyük. Gençlerin ve kadın girişimcilerin 'Evet, ben bu işi yapıyorum' dediği her yerde varız" dedi.

Bakan Yumaklı, tarımdaki desteklere değinerek, son 24 yılda verilen desteklerin bugünkü tutarının yaklaşık 8 trilyon liraya ulaştığını söyleyerek, "Devletimiz de özellikle hükümetlerimiz döneminde tarımın ne kadar önemli olduğu konusunu sadece sözle değil, aynı zamanda fiiliyatta ve bütçe uygulamalarında da çok net bir şekilde göstermiş durumda" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bu yılı 140 milyon tonun üzerinde tarımsal üretimle tamamlayıp, tüm zamanların rekorunu kıracağını ifade ederek, "Bu başarıda payı olan bütün üreticilerimize, çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'TOHUM DA BİR TEKNOLOJİDİR'

Tarım teknolojisinin yalnızca cihazlardan ibaret olmadığını belirten Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tohum üretimindeki durumuna ilişkin de bilgi verdi. Yumaklı, "Teknoloji deyince sadece cihaz anlaşılmamalı. Tohum da bir teknolojidir, eğer doğru bir şekilde, olması gerektiği gibi geliştirirseniz ve kendiniz üretebiliyorsanız. Türkiye'de tohum üzerinden maalesef sürekli bir dezenformasyon yürütülüyor. Tohumlarımızın yüzde 96'sını biz üretiyoruz. Dünyada ilk 10 içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Sulama teknolojilerinin geliştirilmesinin önemine de değinen Bakan Yumaklı, "7,3 milyon hektarlık bir alanı sulamaya açtık, daha da devam ediyoruz. Ancak sadece sulamaya açmanız bir anlam ifade etmez. Bir damlanın bile son derece hayati ve kritik olduğu bir dönemde bitkiye sadece ihtiyacı olduğu suyu verebilmenin teknolojisini ve verimli bir şekilde suyu kullanabilmenin teknolojisini de geliştirmeniz gerekir" dedi.