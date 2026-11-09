Bakan Yumaklı COP31'de çiftçilerin iklim dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin, iklim değişikliklerini daha iyi öngörmek ve kaynakları daha etkin kullanmak için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Asıl hedefimiz, bu bilgi ve teknolojilerin sahaya ulaştırılması ve özellikle çiftçilerimizin değişen iklim koşullarına karşı dayanıklılığının güçlendirilmesidir." dedi.

Yumaklı, COP31 kapsamında Su, Tarım ve Gıda Güvenliği oturumunda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin su kaynakları, tarımsal üretim ve gıda güvenliği üzerinde giderek artan bir baskı oluşturduğunu, kuraklıktan aşırı hava olaylarına ve değişen iklim koşullarına kadar tarımsal üretimin güvence altına alınmasına ilişkin her türlü faaliyette bulunmanın herkesin ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Bu çerçevede su, tarım ve gıda güvenliğini birbirinden ayrı alanlar olarak değil, aynı sistemin birbirini tamamlayan unsurları olarak değerlendirmek gerektiğini bildiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak sürdürülebilir tarım ve gıda arz güvenliğini güçlendirme çalışmalarımızda suyu merkeze alan, iklim değişikliğine uyumu ve kaynakların verimli kullanımını gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu süreçte bilimsel ve güvenilir bilgiye, iklim hizmetlerine de büyük önem veriyoruz. Meteorolojik gözlemler, iklim tahminleri ve erken uyarı sistemleri, tarımsal kararların daha sağlıklı bir biçimde alınmasına ve iklim kaynaklı risklerin azaltılmasına ilişkin büyük önem taşımaktadır."

Yumaklı, meteoroloji ve tarımsal kurumlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesini, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bilim ve teknolojideki gelişmeler, iklim değişikliklerini daha iyi öngörebilmek ve kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanabilmek için bize önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak elbette asıl hedefimiz, bu bilgi ve teknolojilerin sahaya ulaştırılması ve özellikle çiftçilerimizin değişen iklim koşullarına karşı dayanıklılığının güçlendirilmesidir." diye konuştu.

"İklim değişikliğine uyum için yeterli ve erişilebilir finansmanın sağlanması önemli"

Vizyonlarının bilimsel kapasiteyi, kamu politikalarını ve sahadaki ihtiyaçları daha güçlü bir biçimde buluşturmak olduğunu dile getiren Yumaklı, "Diğer taraftan iklim değişikliğine uyum için yeterli ve erişilebilir finansmanın sağlanması da kritik önem taşımaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ölçekli üreticilerin dayanıklılığını artıracak yatırımların, uluslararası finansman mekanizmalarıyla da desteklenmesi gerekmektedir. COP31 Başkanlığımızın Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon anlayışı doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede somut ve kapsayıcı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, su, tarım ve gıda güvenliği alanındaki ortak sınamaların, güçlü uluslararası işbirliğini her zamankinden daha önemli kıldığını anlatarak, Türkiye olarak bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya, ortaklıkları güçlendirmeye ve daha dirençli, sürdürülebilir ve güvenli gıda sistemleri için ortak çözümlere katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Gıda güvenliğinin geleceğinin, iklim değişikliğine karşı dayanıklı ve sürdürülebilir tarım sistemlerinin bugünden inşa edilmesine bağlı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğüne, Dünya Meteoroloji Örgütüne, Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Aşırı sıcaklar tarımsal üretkenliği beşte bir azalttı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, 1961'den bu yana aşırı sıcakların dünya genelinde tarımsal üretkenliği beşte bir oranında azalttığını dile getirerek, bunun yaklaşık 7 yıllık ilerlemenin kaybedilmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Aşırı sıcakların yanı sıra kuraklığın da tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Saulo, sıcaklık ve kuraklığın aynı anda yaşanması halinde ürün kayıplarının neredeyse üç katına çıktığını söyledi.

Saulo, çiftçilerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılmasında iklim tahminlerinin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün hükümetlere, iklim fonlarına ve kalkınma ortaklarına çağrıda bulunuyorum: İklim bilgisini bu devrimin bir parçası haline getirelim. Her uyum planında, her projede ve her bütçede buna yer verelim. Ayrıca kritik bilgilerin en çok ihtiyaç duyan çiftçilere ve topluluklara ulaşması için güçlü ulusal meteoroloji hizmetlerini tam da bu sürecin merkezine yerleştirelim. Sıcaklar, su kıtlığı ve aşırı yağışlar, dünya çiftçilerinin bugüne kadar kaydettiği 7 yıllık ilerlemeyi şimdiden ellerinden aldı. Bugünün devrimi bu kaybı telafi edebilir. Öyleyse bunu koruyalım."