Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Mücadelesi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Mücadelesi Açıklaması

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak araç sayısını ve riskleri açıkladı.

05.05.2025 20:08
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Bakan Yumaklı: "27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, bin 786 arazöz ve su ikmal aracı bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak"

ANKARA - Orman yangınlarında riski yüksek illerin valileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rezerv güçlerle birlikte; 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, bin 786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi orman yangınları ile bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarında riski yüksek olan 24 ilin valisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'nde hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Konuyla ilgili düzenlenen seminer sonrası açıklama yapan Bakan Yumaklı, ormanların yüzde 64'ünün yangına hassas bölgeler olduğunu belirterek, "Özellikle son yıllarda küresel bir kriz haline gelen iklim değişikliği, orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve tetikte olmamızı zorunlu kılıyor. Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki 10 yılda yanan alanın iki katından daha fazladır. Dünyada son 9 yıl 1880 yılından bu yana kaydedilen en sıcak yıllar, 2024 yazı son 145 yılda yaşanan en sıcak yaz, 22 Temmuz 2024 ise en sıcak gün olarak kayıtlara girdi. Meteorolojik veriler, bu yaz da yangın açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor. Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza sonbahar döneminde başlayıp, kış döneminde yoğunlaştırdık ve artık 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız, birimlerimiz ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerine yer verdi.

Orman yangınlarının sebebinin yüzde 84 insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine bu anlamda ayrı bir önem veriyoruz. İHA'lardan gelişmiş araç teknolojilerine kadar, günden güne değişen ve gelişen koşullar, teşkilatımızı sürekli güncel tutmayı zorunlu kılıyor. Yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamaları, yangınla mücadelemizde aktif olarak kullanıyoruz. Akıllı kulelerimizden ve İHA'lardan aldığımız görüntülerin analizi başta olmak üzere pek çok konuda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yangın Karar Destek Sistemimiz, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce uluslararası bir yarışmada ödüle layık görüldü. Rezerv güçlerle birlikte; 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, bin 786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi orman yangınları ile bu yılki mücadelemizin temelini oluşturacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınları Mücadelesi Açıklaması - Son Dakika

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