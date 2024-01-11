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Bakan Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldıklarını ve üretim kapasitelerini 45 milyar kilovatsaatten 112 milyar kilovatsaate yükselttiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık
11.01.2024 - 13:50,
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Bakan Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

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