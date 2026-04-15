Bakanlar Kahramanmaraş'ta Yaralı Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakanlar Kahramanmaraş'ta Yaralı Öğrencileri Ziyaret Etti

15.04.2026 22:17
İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları, okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

(KAHRAMANMARAŞ) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısının ardından yaralanan öğrencilerin hastanede ziyaret edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyarette yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri de yer aldı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bakanlar Kahramanmaraş'ta Yaralı Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakanlar Kahramanmaraş'ta Yaralı Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
