Bakanlar Kurulu, Bundeswehr'in SEA GUARDIAN ve IRINI misyonlarını 2027'ye uzattı - Son Dakika
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Bakanlar Kurulu, Bundeswehr'in SEA GUARDIAN ve IRINI misyonlarını 2027'ye uzattı

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Almanya Bakanlar Kurulu, Bundeswehr'in SEA GUARDIAN ve IRINI operasyonlarına katılımının 30 Kasım 2027'ye kadar uzatılmasını onayladı. Federal Meclis onayı gereken kararda SEA GUARDIAN'daki azami asker sayısı 550'den 400'e düşürülüyor, IRINI'de 300 olarak kalıyor.

Almanya'daki Bakanlar Kurulu, Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr), NATO'nun SEA GUARDIAN ve Avrupa Birliği'nin (AB) IRINI operasyonlarına katılım süresinin 1 yıl uzatılmasını kararlaştırdı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, kabinenin, 2 operasyona katılımın 30 Kasım 2027'ye kadar uzatılmasını onayladığını bildirdi.

Söz konusu kararın yürürlüğe girmesi için Federal Meclis'in onayının gerektiğini belirten Hille, Almanya'nın her 2 operasyona katılımıyla Avrupa'nın güney komşularındaki deniz güvenliği ve istikrarına katkı sağladığını ifade etti.

SEA GUARDIAN operasyonunda görevlendirilebilecek azami Alman asker sayısının 550'den 400'e düşürülmesi öngörülürken, IRINI operasyonu için bu sayı 300 olarak korundu.

Alman hükümeti, uluslararası deniz ulaşım yollarının güvenliğinin sağlanmasını ülkenin güvenlik çıkarları açısından önemli görüyor.

Akdeniz, AB'nin güney sınırları ile NATO'nun güney komşuları arasındaki bağlantı bakımından stratejik önem taşıyor.

Kaynak: AA
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