Bakanlar Ortak Projeler Üzerine Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a nazik ziyaretleri için teşekkür eden Ersoy, "Spor turizmine yönelik ortak projeler ve gençliğimizin geleceği için işbirliğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.