Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı, şehitler için taziye ziyaretinde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi."
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