Bakanlar Toplantıları ve Spor Gelişmeleri - Son Dakika
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Bakanlar Toplantıları ve Spor Gelişmeleri

21.06.2026 09:10
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Bakanlar çeşitli programlara katılacak, spor etkinlikleri ise devam edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ardahan/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valilik, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Derinkuyu esnafını ziyaret edecek, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfının "Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı"na katılacak.

(Nevşehir/13.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nde düzenlenecek "Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı"na iştirak edecek.

(Nevşehir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da yapılacak Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın ardından taraflar, İsviçre'de bir araya gelecek.

(Bürgenstock)

3- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulanma süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.

(10.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. etabı, Belçika-Fransa, Almanya-Brezilya ve Türkiye-Çin müsabakalarıyla sona erecek.

(Ankara/12.30/16.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na H Grubu'nda İspanya-Suudi Arabistan ve G Grubu'nda Belçika-İran maçlarıyla devam edilecek.

(Atlanta/19.00/Los Angeles/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin dokuzuncu ayak yarışı, Çekya'da gerçekleştirilecek.

(Brno/15.00) (Fotoğraflı)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Toplantıları ve Spor Gelişmeleri - Son Dakika

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