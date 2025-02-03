Bakanlar Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri" toplantısına katılmak üzere kente gelen Bakan Bolat, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Sezgin Mumcu ile bir araya gelen Bolat, partililerle de bir süre görüştü. Bakan Bolat daha sonra Trabzon Valiliğine geçti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve diğer ilgililerce karşılanan Bolat, Trabzon Valiliğine ziyarette bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile şeref defterini imzaladı.

Vali Yıldırım ile bir süre görüşen Bolat ve Uraloğlu, büyükşehir belediyesini de ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir süre görüştü.

Bolat ve Uraloğlu, son olarak Trabzon Limanı ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilgililerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Bolat ve Uraloğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ziyaretlerde, Bolat ve Uraloğlu'na, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile çok sayıda ilgili de eşlik etti.